Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde yapımı tamamlanan Şirinkuyu ve Ayvanat parklarını vatandaşların hizmetine sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde yapımı tamamlanan Şirinkuyu ve Ayvanat parklarını vatandaşların hizmetine sundu.

“Daha Yeşil Bir Şanlıurfa” sloganıyla kent merkezi ve 13 ilçede vatandaşların daha rahat bir ortamda dinlenmeleri ve zamanlarını geçirmeleri amacıyla park çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek ilçesinde yapımına başladığı Şirinkuyu ve Ayvanat Park’ını tamamladı. Siverek ilçesine nefes aldıran projelerle hizmet veren belediye, ilçeye 2 park birden kazandırdı. İçerisinde oyun, dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının olduğu Şirinkuyu ve Ayvanat Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu.