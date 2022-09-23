Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sabancı, Şeyh Cafer ve yağızlar grup yolunda 17 kilometre sathi asfalt kaplama çalışmaları başladı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve Şanlıurfa Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire başkanı Abdulkadir Bozkurt ve meclis üyeleri, grup yolunda sürdürülen sathi asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge halkı için önem arz eden grup yolunda, zemin hazırlığının sathi asfalt çalışmasının başlandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire başkanımızla birlikte Sabancı, Şeyh Cafer ve Yağızlar grup yolunda devam edece asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Grup yolunun yapımında emeği geçen Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar’a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Abdulkadir Bozkurt’a ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, grup yolumuz bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Yol yapım çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Meclis Üyesi Şeref Şeyhanlıoğlu ise kendi bölgesinde yapılan çalışmalarında dolayı mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a teşekkür etti.