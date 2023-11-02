Siverek İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sağlık taraması ve bilgilendirme çalışması yaparak, vatandaşları bilinçlendiriyor.

Siverek İlçe Sağlık Müdürü Doktor Tarık Alpsoy tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, ilçe merkezine gelme imkanı olmayan uzak kırsal Mahalleler seçilerek sağlık taraması yapıldı. Proje çerçevesinde öğrencilerin diş sağlığı ve taraması yapılarak, diş macunu ve fırçası dağıtıldı. Projede, işitme ve bit taraması yanı sıra ailelere, aile planlaması, bebek ölümlerinin nedenleri, riskli gebeliklerin takibi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri konularda da eğitimler verildi.

Bu arada sağlık merkezi bünyesinde çalışan diyetisyenler tarafından isteyen vatandaşların boy ve kilo kontrolü yapılarak, sağlıklı beslenme konularda da vatandaşlar bilgilendirildi.

Çevre Sağlığı Birimi tarafından da içme suları kontrol edilerek, analiz için numuneler alındı. Kadınlar açısından önem arz eden KADES uygulaması ve kullanılması hakkında kadınlar bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezindeki berber ve kuaförler tarafından da öğrencilere saç tıraşı yapılarak öğrencilere okuma kitapları dağıtıldı.

Proje çerçevesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Koordinesinde ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından kuduza karşı sahipsiz ve aşısız başıboş hayvanlar tespit edilerek gerekli önlemler ve tedbirler alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin tüm kırsal Mahallelerde devam edileceği bildirildi.