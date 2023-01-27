Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde il olmak için imza kampanyası düzenlendi. İlçede yaşayan 7’den 70’e her kesimden insanların akın ettiği kampanyada 5 gün içerisinde 80 bin imza toplandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde il olmak için imza kampanyası düzenlendi. İlçede yaşayan 7’den 70’e her kesimden insanların akın ettiği kampanyada 5 gün içerisinde 80 bin imza toplandı.

1923 yılında Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte il olan daha sonra 1926 yılında ilçe statüsüne alınarak önce Şanlıurfa’ya bağlanan Siverek ilçesi yıllardır il olma mücadelesi veriyor. Başta Adnan Menderes, Süleyman Demirel olmak üzere birçok siyasinin il yapma sözü verdiği Siverek bir türlü amacına ulaşamadı.

5 günde 80 bin imza

İlçenin değişik bölgelerinde kurulan imza stantlarına yoğun ilgi gösteren Siverek halkı, 7’den 70’e herkes destek veriyor. 5 günde 80 bin imza toplanan kampanyada hedef 100 bin imzaya ulaşmak. Bir, iki gün içerisinde 100 bin imzaya ulaşmayı planladıklarını belirten dernek yöneticileri, bu imzalarla eli güçlü olarak Ankara’ya gidip taleplerini iletmeyi hedefliyor. Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği olarak 32 yıldır Siverek’i il yapmak için mücadele verdiklerini belirten SİVİL DER Başkanı Ayhan Ekinci, “Bizim ilçemizin il olma talebi yoktur, biz 1923 yılında ilken Şanlıurfa ilçeydi, Şanlıurfa 1924 yılında halen il olmuştu. Biz 1926 yılında tek parti döneminde hukuksuzca elimizden alınan il olma hakkımızı geri istiyoruz. Bunun için Dernek yönetimi olarak daha öncede bir imza kampanyası düzenlemiş ve 48 bin imza toplamıştık. Bu seferde Cumhuriyetimizin 100’cu yılında 100 bin imza toplayarak bu imzaları meclise götürmek, Cumhurbaşkanımıza ulaştırmaktır. Bu kampanyamıza gurbette olan Sivereklilerde büyük destek veriyor ve onlarda yaşadıkları bölgelerde imza kampanyasına destek vermeye başladı. Onlarında imzaları bize ulaştığında 100 binden fazla imzaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

İmza kampanyasına 7’den 70’e herkesin destek verdiğini söyleyen Başkan Ekinci, duyarlılıklarından dolayı tüm Sivereklilere teşekkür etti. Kars’ta Veterinerlik okuyan Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Sürücü, ”Ben de her Siverekli gibi, Siverek’in il olmasını istiyorum. Siverek uzun zamandır il olma hakkına sahip, Şanlıurfa ve Diyarbakır arasında gelişmiş bir şehir ama bir türlü il olma hakkına kavuşamadı. Siverek yaklaşık 38 ilden daha büyük ve gelişmiş bir ilçedir, bu hakkımızı almak için her türlü desteği vereceğiz. Siverek il olsun” ifadelerini kullandı.