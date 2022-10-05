Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ile birlikte ilçede bulunan Hayvan Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Vali Ayhan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Beyazgül ve Vali Ayhan, hayvan bekleme alanı, karantina odaları ve ameliyathanelerde incelemelerde bulunarak yetkili birim sorumlularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyazgül ile Vali Salih Ayhan, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü nedeniyle rehabilitasyon merkezini ziyarete gelen öğrencilerle bir araya çocuklara kitap hediye etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Vali Salih Ayhan daha sonra Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesindeki yurtta kalan kız öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Beyazgül ile Vali Ayhan öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeklerini alıp öğrencilerle birlikte yemek yedi. Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül’e öğrenciler, sürpriz yaparak türkü seslendirdi.