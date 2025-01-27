Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sivas’ta sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüş gösterdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sis etkili oldu. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, özellikle şehrin batısında yer alan 2 bin rakımlı Merakum Tepesi’nden görünen sis tabakası, adeta bir doğa şöleni sundu. Sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.

“Sis olması gayet doğal”

Sise tanıklık eden Suat Koçkanat, havaların soğuk olmasından dolayı sis oluşmasının normal olduğunu ifade ederek, "Bu sis, Sivas’ın her zaman ki hali olan bir durumdur. Zemheri olduğundan dolayı soğuk olması gayet normaldir. Biz bu kış mevsimini yaşamazsak yaz mevsimini göremeyiz. Sivas’ta kar yağmazsa kuraklık olur” şeklinde konuştu.