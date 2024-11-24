Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde aralarında 2 tırın da bulunduğu 4 aracı karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı kazada trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saat 10.20 sıralarında Erzincan Sivas D200 Karayolu Hafik Durulmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yoldaki kar tabakası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Aralarında 2 tırın da bulunduğu kazada yol trafiğe kapandı. Yol yaklaşık 3 saat araç ulaşımına kapandı. Yolda uzun kuyruklar olmuştu. Kazada yaralana 1 kişi sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırılırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Malatya - Kayseri karayolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yol belli bir süre araç ulaşımına kapandı.