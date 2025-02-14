Sivas’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas’ta son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Ankara’dan Şarkışla ilçesine giden cenaze konvoyu, ilçe yakınlarında yolda kaldı. Yolda kalan vatandaşların yardımına Sivas İl Özel İdaresi ekipleri koştu. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu cenaze konvoyu köye ulaştı.

Öte yandan, Gürün ilçesinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Gürün karayolu Konakpınar mevkiinde 25 araç yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü bölgede araçlar ilerleyemedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yolda kalan vatandaşlar, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.