Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan ve ilçede misafir edilen 600 kişi bugün itibariyle tahliye edildi.

Kış mevsiminin gelmesiyle kendisini gösteren kar yağışı etkisini Sivas’ta da sürdürüyor. Kent merkezi dahil 16 ilçeyi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Önceki gün kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 600 kişi ilçedeki okul pansiyonu, yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu ve jandarma karakolunda misafir edildi. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesiyle karayolları, ilçe özel idare ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde mahsur kalan ve misafir edilen 600 vatandaş bugün itibariyle tahliye edildi.

Yoğun kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkisini artırırken Sivas - Gürün karayolu trafiğe tamamen açıldı. Kayseri - Malatya karayolunda ise çekici trafiğine kapandı.