Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 230 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Sivas’ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Sivas genelinde 230 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Sivas İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.