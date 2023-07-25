Eğitim alanında başarı çıtasını yükseltmeye devam eden Sivas, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’nda (YKS) önemli başarı elde etti. Sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, YKS’de ilk 500’e giren öğrencileri kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan, öğretmenler ve veliler katıldı.

“Aldığınız başarılar bizi gururlandırdı”

Öğrencilere hitap eden Vali Yılmaz Şimşek, öğrencilerin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Sizleri tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi bugünlere taşıyan, başarınızda büyük pay sahibi olan anne, baba ve öğretmenleriniz ile Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde tüm idarecilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bizlere gurur yaşatmaya devam edeceksiniz. Bizlerin ve ailenizin her zaman gururu olacaksınız. Bizler öğrencilerimizin daha çok dereceye girmesini arzu ediyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizin her zaman destekçisi olacağız”

Devlet olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Vali Şimşek, “Telefonumuz her zaman sizlere açık ve her zaman da destekçisiniz olacağız” diye konuştu.

Sivas Valiliği himayelerinde İl Milliği Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden Hedef Projesi’ne de değinen Vali Yılmaz Şimşek, "Projenin meyvelerini almaya başladık. Bu çerçevede ilk 10 bine giren öğrenci sayısında artış var. İnşallah bu daha da artacaktır" şeklinde konuştu.

Dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirildi.