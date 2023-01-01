Sivas’ta 2023 yılının ilk bebeği ‘Bekir’ gözlerini dünyaya açtı.

Sivas’ta 2023 yılının ilk bebeği ‘Bekir’ gözlerini dünyaya açtı.

Sivas’ta 2023 yılının ilk bebeği Sivas Medicana Hastanesinde doğan, Öznur ve Aykut Halver çiftinin ikinci çocukları olan Bekir oldu. Yılın ilk bebeği olan Bekir; Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde sezaryen doğumu ile saat 00.05’te dünyaya geldi.

“En güzel yeni yılım oldu”

Anne Öznur Halver, çocuklarının doğumuyla en güzel yeni yılının olduğunu söyleyerek, “Çok mutluyum çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. En güzel yeni yılım oldu. Bebeğimin durumu çok şükür iyi. Bende iyiyim. Adını Bekir koyduk. Saat 00.05’te doğdu” dedi.

Bekir ile 11 torunu oldu

Torunu ile aynı adı taşıyan dede Bekir Halver, Bekir’in doğumuyla 11 torunu olduğunu belirterek, “Benim için çok büyük bir mutluluk. Allah bana bir erkek torun verdi. Allah herkese nasip etsin. Herkese sağlıklı yıllar diliyorum. Benim 11 tane torun var Bekir’le beraber. Hepsinin bir yeri var” ifadelerini kullandı.