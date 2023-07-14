Sivas’ta yavru ve yaralı halde bulunan Kerkenez ve Ebabil cinsi kuşlar, tedavileri yapılarak doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde devriye esnasında Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından yavru ve yaralı halde Kerkenez ve Ebabil cinsi kuşlar bulundu. Bulunan yavru ve yaralı Kerkenez ve Ebabil cinsi kuşlar tedavileri yapılarak doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.