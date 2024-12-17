Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilerleyen günlerde açılışı yapılacak olan Şeyh Şamil Spor Kompleksi’ne cankurtaran alımı yapacak.

Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve inşaatı biten Şeyh Şamil Spor Kompleksi, içerisinde barındığı sosyal donatılarla açılacağı günü bekliyor. Kadın ve erkek yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol ve futbol sporlarının yapılacağı kapalı spor salonu, çok amaçlı açık spor sahaları, bisiklet, koşu yolu ve çocuk oyun alanları gibi çok sayıda sportif ve sosyal alanın bulunduğu tesisin açılışı için eksiklikler tamamlanma aşamasına geldi. Kompleks içerisinde yer alan ve Sivaslı yüzme severler ile sporculara hizmet verecek olan havuzlar için cankurtaran istihdam edilecek. Gerekli şartları yerine getiren adaylar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Şartları taşıyan adayların müracaatları www.ozbelsan.com.tr üzerinden alınacak. Müracaatlar 17 Aralık Salı gününden itibaren başlayacak ve 20 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.