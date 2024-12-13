Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve kış aylarında oluşabilecek maddi zorlukların önüne geçmek için sosyal yardımlarını sürdürüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, yakacak yardımının ilk taksidi Ocak'ta ödenecek. Bu kapsamda Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği sağlanacak.

Geçtiğimiz Kasım ayında başvuru süreci tamamlanan yardım kampanyası kapsamında ilk ödemeler Ocak ayında yapılacak. Bin 200’er TL olarak üç taksitte gerçekleştirilecek yardımlar, ihtiyaçlı ailelerin Gülkart hesaplarına yatırılacak. Yakacak yardımı hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Uzun, 7 bin 75 kişinin başvuru yaptığı kampanya kapsamında 4 bin 275 kişinin yardım almaya uygun görüldüğünü söyledi.

Ödemelerin Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsadığı hatırlatan Başkan Uzun; “İhtiyaç sahibi ailelerimize kış ayları boyunca yakacak desteği yapacağımızın sözünü vermiştik. 18 Kasım tarihi itibariyle arkadaşlarımız başvuruları aldılar. Ocak ayının ilk haftası itibariyle vatandaşlarımıza Gülkartlarımızı dağıtmaya başlayacağız. 20 Ocak’tan sonra ise yakacak desteklerimiz Gülkartlara yatmış olacak. İsteyenler bu yardımları nakit olarak çekebilecek. İsteyenler ise şehrimizdeki yakacak satan esnaflarımızdan gidip bu kartlar ile alışverişlerini yapabilecekler. Ekip arkadaşlarıma yapmış oldukları titiz çalışma için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizlerden destek alacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.