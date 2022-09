Sivas’ta her geçen yıl üretimi artan yağlık ayçiçeğinin hasadı yapıldı, hasat sonunda 15 bin ton ürün bekleniyor

Ülkemizde en fazla ekim alanı ve üretime sahip yağlı tohumlu bitki olan ayçiçeğinin Sivas’ta hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ulaş’ın Akkaya köyünde gerçekleştirilen hasat programına Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Tarım Platformu Üyeleri ile il ve ilçe protokolü katıldı. Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, “Tarım il Müdürlüğümüz işbirliğinde bir projeyi hayata geçirdik ve bu proje doğrultusunda da 114 çiftçimize 5 bin 500 kilogram tohum dağıttık. Bunun da meyvesini alıyoruz. Bugüne kadar bu dağıttığımız tohumlardan yaklaşık 15 bin ton ürün beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Sulanabilir Arazimiz Her Geçen Gün Artıyor”

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Ayçiçeğinin stratejik bir öneme sahip olduğunu bunun da en iyi örneğinin pandemi döneminde yaşandığını söyledi. İlimizde yapılan baraj, gölet ve sulama kanalları ile birlikte sulanabilir arazi miktarının her geçen gün arttığını ifade ederek “İlimizdeki sulanabilir arazi miktarı her geçen gün artıyor. Tabi bunda göletlerimizin, barajlarımızın faaliyete geçmesi, sulama sistemlerinin ve toplulaştırmanın artması büyük önem arz ediyor. Bu projelerle sulanabilir arazi miktarımız ve ürün çeşitlerimiz her geçen gün artıyor. Bu ürün çeşitliliğinden birisi de bugün hasadını gerçekleştireceğimiz Ayçiçek. Ayçiçek pandemi döneminde gördük gerçekten çok stratejik bir ürün. Direk soframızı ilgilendiren, direk yemeğimizi, gıdamızı ilgilendiren bir ürün.” dedi.

“15 Bin Ton Ürün Bekliyoruz”

Sivas Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen projelerle ilimizdeki ayçiçeği üretiminin her geçen yıl arttığını ifade eden Vali Şimşek “İlimizdeki ürün çeşitliliği anlamında Ayçiçek üretimi her geçen gün artıyor. 4 yıl önce 6 bin dekarken bugün üretim miktarı 134 bin 500 dekara çıkmış durumda. Ayçiçek üretimi otomasyona çok elverişli bir ürün. Hem ekimi kolay hem hasadı kolay ve verimi de çok yüksek. Baktığımızda tohumunda yüzde 40-55 civarında yağ bulunuyor. Bu da bunun verimini gösteriyor. Bu da bunun avantajını gösteriyor. Biz ilimizdeki Ayçiçeği üretimini artırmak istiyoruz. Bu amaç doğrultunda Valiliğimiz himayesinde, İl Özel İdaremiz, Tarım il Müdürlüğümüz işbirliğinde bir projeyi hayata geçirdik ve bu proje doğrultusunda da 114 çiftçimize 5 bin 500 kilogram tohum dağıttık. Bunun da meyvesini alıyoruz. Bugüne kadar bu dağıttığımız tohumlardan yaklaşık 15 bin ton ürün beklemekteyiz. Amacımız çiftçilerimizi üretime teşvik etmek, daha çok alanda üretim gerçekleştirmek ve çiftçilerimizin kazancını, ekonomik düzeyini daha da artırmak. Bu da tabi çalışmakla, proje üretmekle oluyor. Bugün burada bunun bir örneğini yaşıyoruz. Çiftçilerimiz, muhtarlarımız bu projelerimize destek verirlerse ve her zaman üretenin yanında olurlarsa Tarım Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, Valiliğimiz her zaman üretenin yanında. Bundan sonra da çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız ve ülkemiz ve ilimiz ekonomisine daha çok katkıda bulunacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.