Sivas’ta Ulaş-Kangal kara yolu Yağdonduran mevkisinde inşası devam eden Yağdonduran Tüneli’nde son rötuşlar yapılıyor.

2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki tünel Kangal ile Ulaş arasındaki mesafeyi 1,5 kilometre düşürecek.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim’de projenin hizmete açılmasıyla birlikte sürücüler zorlu kış şartlarından etkilenmeden konforlu ulaşım imkanına kavuşacak. Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, tünelde incelemelerde bulundu. Karayolları Şefi Can Hasdemir’den bilgi alan Aykaç, tünelden araçla geçti.

Aykaç, yaptığı açıklamada; “Sivas-Malatya karayolunda yapımı tamamlanmak üzere olan ve 29 Ekim’de açılışı yapılacak Yağdonduran Tünelinde incelemelerde bulunduk. Açıldığında bölgemize ve Kangallı hemşehrilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu güzide eserin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.