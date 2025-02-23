Soğuk havanın etkisinde olan Sivas’ta, yabanı hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Havaların soğuması ile birlikte beslenme sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları unutulmadı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen doğaya yem bırakma faaliyetine katıldı.

"12 ton civarında yem doğaya bırakıldı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas’ta en soğuk günlerin yaşandığını belirterek, "Şu an bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ama hissedilen sıcaklık sıfırın altında 13 civarında. Bu olumsuz hava şartlarından en çok yaban hayatı etkileniyor. Doğal hayatta yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar ve zaman zaman şehre inebiliyorlar. Bu doğrultuda hem onlara yiyecek temin etmek hem de şehir merkezine inmelerini engellemek için bir çalışma başlattık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ile birlikte il genelinde yürüttüğümüz bu çalışmayla yaklaşık 12 ton civarında yem ve yonca balyaları doğaya bırakıldı. Amacımız, doğada yaşayan hayvanlarımızı korumak ve ilimizin önemli bir zenginliği olan yaban hayatını daha da güçlendirmek. Bu anlamda, bu çalışmayı yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bugün biz de bu çalışmalardan birine eşlik ettik. İnşallah, bu faaliyetlerimiz soğuk kış günlerinde il genelinde devam edecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı da aynı duyarlılığı göstermeye ve bu projeye destek vermeye davet ediyorum" dedi.