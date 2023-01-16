Sivas’ta Jandarma, DKMP ekipleri, akademisyen ve öğrenciler tarafından kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sivas’ta Jandarma, DKMP ekipleri, akademisyen ve öğrenciler tarafından kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sivas’ın Suşehri İlçesinde Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) ekipleri ve Suşehri Meslek Yüksek Okulunda görevli akademisyenler ve öğrenciler soğuk kış günlerinde yaban hayatını unutmadı. Doğada kış şartlarında yem bulmak da zorlanan yaban hayvanları için “Onlar için bir avuç yem” sloganı çerçevesinde harekete geçen ekipler ve gönüllüler arazinin çeşitli noktalarına 350 kilogram buğday bıraktı.