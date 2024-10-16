Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Adem Taşkın da katılım sağladı.

"Sivas’ın Huzuru Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Vali Şimşek, emin şehir Sivas’ın huzur ortamını daim kılmak için 2024 yılının ilk 9 ayında yapılan güvenlik, asayiş, narkotik, siber ve diğer konulara yönelik çalışmaları paylaştı.

Sivas genelinde son 9 ayda yaklaşık 12 bin asayiş olayının gerçekleştiğini belirten Şimşek, bu olayların bin 60’ının mal varlığına, 4 bin 317’sinin ise kişilere karşı işlenen suçlar olduğunu, mal varlığa karşı işlenen suçların 247’sinin hırsızlık, 740’ının ise dolandırıcılık olduğunu söyledi. Suçların aydınlatılma oranının yüzde 96 olduğunu dile getiren Şimşek, "İlimizde uyuşturucu ile mücadelemiz de amansız bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda son 9 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 6 bin 804 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonlarda görev alan tüm güvenlik birimlerimizi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bilindiği üzere uyuşturucu ile mücadelede en önemli konulardan biri de şüphesiz bilinçlendirme. Bu anlamda gençlerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendiriyor, bilinçlendiriyoruz. Bu kapsamda ilk 9 ayda 39 bin 702 kişiye bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kaçakçılık konusunda yapılan çalışmalara da değinen Vali Şimşek, "Bir diğer konumuz ise kaçakçılık; son 9 ayda, ilimiz genelinde bin 37 olay meydana gelmiş, bu olayların tamamı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ekiplerimizce aydınlatılmıştır. Son 9 ayda güvenlik güçlerimizin operasyonlarıyla; bin 766 kilogram tütün, 594 adet elektronik sigara, 33 bin 52 paket sigara, 44 bin 800 adet makaron, 5 bin 571 litre petrol, 303 adet ruhsatsız silah, 146 adet tarihi nitelikte eser ele geçirilmiştir. Diğer taraftan çağımızın en büyük suç mecralarından biri durumunda olan sanal dünya ile de kesintisiz bir mücadele verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Bu kapsamda 731 sosyal medya hesabına yönelik inceleme yapılarak 224 hesabın terörle ile iltisaklı olduğunun tespiti yapılmıştır. Düzenlenen operasyonlarla 12 kişi gözaltına alınmış 7 kişi ise tutuklanmıştır" dedi.

115 Kaçak Mülteci Yakalandı

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığının altını çizen Şimşek, "Dikkatle takip ettiğimiz diğer bir önemli husus da göçmen kaçakçılığı. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son 9 ayda 45 olayda 115 kaçak mülteci yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalarımız da aralıksız devam edecektir. Her toplantımızda ifade ettiğim gibi failleri arama-yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan da elbette bahsedemeyiz. Bu nedenle emniyet ve jandarma güçlerimiz halkımızın huzuru için 7/24 sahada çalışmalarını sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

303 Ruhsatsız Silaha El Konuldu

Sivas’ta son 10 yıllık süreçte kasten öldürme olaylarından faili meçhul olayının olmadığının altını çizen Şimşek, "9 ay içerisinde 753’ü hapis, 2 bin 814’ü ifade olmak üzere toplam 3 bin 567 kişiyi adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle yakalama sayılarımızda geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32’lik bir artış olduğunu vurgulamak isterim. Yine son 9 ayda güvenlik birimlerimizin çeşitli faaliyetleri sonucu 303 ruhsatsız silaha el konularak, şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Kasten öldürme olaylarında son 10 yılda faili meçhul hiçbir olayımızın olmadığını da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu konuda tüm güvenlik güçlerimiz de tebrik ediyorum" dedi.

İl genelinde son 9 ayda bin 128 huzur uygulamasının yapıldığının altını çizen Vali Şimşek, "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz şehrimizin huzuru için çeşitli aralıklarla büyük uygulamalar gerçekleştiriyorlar. İlk 9 ayda bu kapsamda bin 128 Huzur Uygulamasında 2 milyon 729 bin 109 kişinin GBT sorgulamasını yapmış bulunuyoruz. Suçluların sokaklarda rahatça dolaşmasına asla müsaade etmiyoruz. Son günlerde ülkemiz gündeminde yer alan konulardan birisi de kadına yönelik şiddettir. Bu konuda güvenlik güçlerimiz ilimiz genelinde gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bunun yanı sıra tüm kadınlarımızdan öncelikle telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini rica ediyorum. Şehrimizde güvenlik güçlerimiz 9 ayda KADES uygulaması sayesinde 389 ihbara müdahale etme imkânı bulmuştur” açıklamasında bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte servis denetimlerinin de arttığını ifade eden Vali Şimşek, "2024-2025 eğitim-öğretim yılı başladı. Okullarımızın güvenliği ile ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Okul Kolluk Görevlisi ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi görevlendirmelerimizi tamamladık. Bunun yanı sıra yavrularımızın trafik güvenliğini sağlamak için okul servislerimizin denetimini de aralıksız sürdürüyoruz. Bu ay içerisinde toplam bin 530 servis denetimi gerçekleştirdik. Kural ihlali yapan 29 araca işlem yaptık. Genel trafik uygulamalarımızda ise 364 bin 370 aracı kontrol ederek 4 bin 162 aracı trafikten men ettik. Aynı zamanda bildiğiniz gibi üniversitelerimizde de eğitim-öğretim yılı başladı. Güvenlik güçlerimiz üniversitelerimizde 29 etkinlikte çoğunluğu üniversiteye yeni kayıt olan 8 bin 855 öğrencimize bilgilendirme faaliyetlerinde bulundular" açıklamasında bulundu.

“Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek”

28 Eylül’de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında, ‘Türkiye’nin Huzuru Sivas’ toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlatan Şimşek, "Bildiğiniz gibi 28 Eylül tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Yerlikaya başkanlığında Emniyet Genel Müdürümüz ve Jandarma Genel Komutanımızın katılımıyla, ‘Türkiye’nin Huzuru Sivas’ toplantısını ilimizde gerçekleştirdik. Toplantıda şehrimizin güvenliği ve huzuru ile ilgili tüm konuları detaylı bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Bakanımızın talimatlarını aldık. Sayın Bakanımızın önderliğinde, günün her saati sokaklarında güven içerisinde dolaşılabildiğimiz, çocuklarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden uzak büyütebildiğimiz emin şehrimizin huzuru için mücadelemiz kararlılıkla bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve güveni tesis etmek için gerçekleştirilen faaliyetlerin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Şimşek, "Hemşehrilerimizin güven ve huzur içinde yaşamaları bizim en öncelikli görev ve sorumluluğumuzdur. Bu anlamda Suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gitmeye devam edeceğiz. Eylül ayı Emin Şehir Güvenlik Toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Emin Şehir Sivas’ın huzur ve güveni için bizler 7/24 sahadayız. Sizlerin de destekleri ile bu tabloyu çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın liderliğinde ve sizlerin desteği ile ilimizde suç ve suçlularla amansız mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz ve inşallah şehrimizi hep birlikte daha güvenli ve huzurlu hale getireceğiz. Buna olan inancım tamdır. Hepinize çok teşekkür eder, esenlikler dilerim” dedi.