Sivas’ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan traktör yaklaşık 400 metre uçurumdan uçtu, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Gündoğan idaresindeki 58 AAH 078 plakalı traktör direksiyon hâkimiyetini kaybederek yaklaşık 400 metrelik uçurumdan uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Gündoğan olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.