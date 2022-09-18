Kaza, Altuntabak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Millet Bahçesi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. (18) idaresindeki plakası olmayan motosiklet, M.Ö. (16) yönetimindeki 09 JJ 204 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Sivas Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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