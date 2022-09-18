Edinilen bilgiye göre kaza, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 38 AGY 064 plakalı BMC marka tırla, İ.Y. yönetimindeki 58 ABA 137 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü İ.Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

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