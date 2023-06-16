Sivas’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana geldi. V.K. idaresindeki 48 AGS 701 plakalı Mercedes marka tır ile M.E. idaresindeki 58 AEE 266 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu, Sivas Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ekipler şoka giren otomobil sürücüsünü ambulansa taşırken güçlük çekti. Yaralı sürücü M.E. ile M.K, İ.K. ve B.K., kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.