Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Sivas’ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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