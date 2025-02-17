Sivas’ta, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere yönelik TEKNOFEST Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantı, AR-GE Birimi TEKNOFEST Sorumlusu Ümit Şahin’in bilgilendirme sunumu ile başladı. TEKNOFEST ile ilgili önemli bilgileri paylaşan Şahin, çeşitli örnekler sunarak TEKNOFEST’e başvuru süreci hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Şahin’in ardından bir konuşma yapan T3 Vakfı Sivas İl Temsilcisi Abdülkadir Baygül, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in önemine değindi. Baygül, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen TEKNOFEST’in, her yıl düzenlenen yarışma ve etkinliklerle, gençlerin bu yöndeki gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ise önemli mesajlar verdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin nihai hedefinin yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, hızla gelişen ve değişen teknoloji çağında bu alana hakim, tasarlayan, üreten ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir nesil yetiştirme düsturu ile hayata geçirilen TEKNOFEST’in önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, ’İlim Çin’de de olsa gidip alınız’ anlayışıyla bilime ve eğitime büyük önem veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Maarif ailesi olarak geçmişten aldığımız güçle, atiye yön verecek nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlığımızca hayata geçirilen; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece akademik başarının değil, üretken ve ahlaklı, bilge nesiller yetiştirme mefkûresinin en önemli yol haritalarından biridir. Bu çerçevede, medeniyet kurucusu nesiller yetiştirebilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çocuklarımıza teknoloji dünyasında yeni ufuklar açan, önemli tecrübeler kazandıran TEKNOFEST, tam da bu anlayışın bir yansımasıdır. O nedenle, TEKNOFEST’i çok önemsiyor, çocuklarımızı bu konuda bilgilendirmek ve desteklemek için önemli çalışmalar yürütüyoruz."

Erdoğan, konuşmasının ardından 2024 yılında TEKNOFEST’e en fazla başvuru yapan okullara T3 Vakfı’nın hediyesi olan dene-yap setlerini takdim etti.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, T3 Vakfı Sivas İl Temsilcisi Abdulkadir Baygül, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.