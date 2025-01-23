Sivas’ın Suşehri ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda. Tarihi eser niteliği taşıyan taşlar, sikkeler ve objeler ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suşehri ilçesinde yapılan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet suçuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. 21 Ocak 2025 tarihinde 1 araç ve 4 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 23 adet sikke, 10 adet tarihi obje ile 28 adet farklı boyutlarda ve ebatlarda tarihi taşlar ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.