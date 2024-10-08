Sivas’ta bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşları, şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Şiddete Hayır” demek için ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet meydanından STK’lar adına konuşan Esma Yılmaz, etkinliğe katılan tüm sivil toplum kuruluşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yılmaz, şiddetin birçok toplumda yaygınlaşmasına rağmen, eğitim eksikliği, psikiyatrik bozukluklar ve aile içi dinamiklerdeki sorunların şiddetin artmasına neden olduğunu belirtti. Şiddetin çocukluk döneminde öğrenilen bir davranış olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Çocuklarımıza insani değerleri öğretirken bir yerde hata yapıyoruz” dedi. Ayrıca, ailelerin çocuklarını şiddet kullanmadan ifade edebilme konusunda eğitmesi gerektiğini belirtti.

Medya ve dijital içeriklerin de şiddetin yayılmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Yılmaz, ebeveynlerin dijital medyanın olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, medya içeriklerinin çocuklar üzerinde oluşturabileceği psikososyal sorunlara karşı ebeveynleri uyardı. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl 29 bin çocuk çeşitli şiddet türlerine maruz kaldığını hatırlatan Yılmaz, 2024’ün ilk yarısında ise 205 kadının şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yılmaz, şiddetin önlenmesi için cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğini ve toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Açıklamanın ardından kadınlar İnönü bulvarında sessiz yürüyüş yaparak programı sonlandırdı.