Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde bulunan yapay gölet buz tuttu.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hasbahçe içerisinde bulunan yapay gölet buz tuttu. Buz tutan gölet ziyaretçiler için ilgi çekici bir manzara oluştururken birçok kişi bu anı ölümsüzleştirmek için göletin çevresinde fotoğraf çekti.

"Fotoğraf çektik"

Yapay gölü gezmeye gelen Kenan Yıldız, gölün buz tuttuğunu söyleyerek, "Hafta sonu olduğu için çocuklarla ve eşimle dışarı çıkalım dedik. Daha önce yolumun üzeri olduğu için bu gölü görmüştüm. Buraya gelmeye karar verdik ve geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Çocuklar da buraya geldikleri için çok mutlu oldular. Memleketimiz Sivas soğuk bir şehir ve biz buna alışkınız. Yapay gölü ziyarete geldiğimizde buz tutmuştu. Ailemize hatıra kalması için burada fotoğraf çektirdik" dedi.

"Bu manzara beni şaşırttı"

Arzu Kübra Doğan ise gölün tamamen buz tuttuğunu söyleyerek, "Hatay’dan geliyorum, Sivas’ı gezmeye geldim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapay bir göl olduğunu duymuştum. Buraya geldiğimde gölün tamamen buz tuttuğunu gördüm ve bu manzara beni şaşırttı. Sivas’ın Sibirya soğuklarını andırdığını, gölün donmuş hâlini görünce çok daha iyi anladım. Burada fotoğraf çektirdim. Gölün gerçekten tamamen donup donmadığını test etmek için içine taş attım ve tamamen buz tuttuğunu gördüm" diye konuştu.