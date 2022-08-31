Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Şarkışla’da öğle saatlerinde etkili olan rüzgar akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direklerini devirdi. Beton direklerin de devrildiği ilçede park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. İlk bilgilere göre hayatı felç eden şiddetli rüzgarda kimse yaralanmadı. Ekipler temizlik çalışması başlattı.