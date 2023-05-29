Sivas’ta servis aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1’ ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kangal ilçesi ile Ulaş ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal istikametine giden 58 ED 969 plakalı servis aracı ile Sivas istikametine giden 44 NS 746 plakalı tırın dorsesi yağışlı hava nedeniyle kayması sonucu çarpıştı. Kazada can pazarı yaşandı. Servis aracında bulunan bazı vatandaşlar araçta sıkıştı. Kazada 4 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’te olay yerine giderek bilgi aldı. Vali Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 4 kişinin öldüğü 1’i ağır 3 kişinin yaralandığını ifade ederek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “Bu sabah saat 9 sıralarında Sivas Kangal yolu üzerinde Ulaş ilçemize yakın bir bölgede Yağdonduran mevkinde meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızda yaralı durumda. Bunlardan birisinin durumu kritik. Diğerleri ise hafif yaralı. Kazanı tırdaki dorsenin kayması ve yolcu minibüsünün üzerine devrilmesiyle neticesinde meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.