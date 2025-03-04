Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektörünün en büyük sıkıntılarından biri olan şap hastalığına karşı mücadele başlattı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektörünün en büyük sıkıntılarından biri olan şap hastalığına karşı mücadele başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Şap Aşılama’ programı çerçevesinde 2025 yılı İlkbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası 17 Şubat itibariyle başlatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, şap aşısının ülkede büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulandığını ifade ederek, "Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibariyle özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmelerindeki hayvanları aşılatmaları zorunludur. İşletme sahiplerinin kampanya dönemlerinde hayvanlarını aşılatmamaları halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içerisinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemelerinden faydalanamazlar" dedi.

"Büyük önem arz ediyor"

Seyit Yıldız, şap aşısı iki aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulandığını belirterek, "Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması büyük önem arz etmektedir. Aşılama esnasında hayvanlar uygun şekilde zapturapt altına alındıktan sonra aşılanmalıdır. Nadiren bazı hayvanlarda aşıya karşı ilk birkaç saat içerisinde alerjik reaksiyonlar oluşabilmekte, işletme sahibinin bu durumu yetkililere bildirmesi halinde alerjik reaksiyonun olumsuz sonuçları önlenebilmektedir. Alerjik reaksiyon sonucunda ölen hayvanların bedelleri bakanlığımız tarafından yetiştiriciye ödenmektedir. Aşılamaya bağlı olarak gelişen yavru atımlarında laboratuvar teşhisine bağlı olarak tazminat ödenmektedir. Şap aşısı iki aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulanmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından Şap aşılamasının yanında 2025 yılında doğan dişi buzağılara da brucella aşılaması uygulanmaktadır. 2025 yılı İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası 13 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir" diye konuştu.