Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri bir milyonun üzerinde olan 45 ton sahte gübre ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma komutanlığı ekipleri Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet edenlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Toptancılar Sitesi’nde faaliyet gösteren üç firmada sahte gübre bulundurulduğu ve satışının yapıldığı tespit etti. Firmalara yapılan operasyon sonucu iş yerlerinde toplam 907 çuval, 45 ton 350 kilogram sahte gübre ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,1 milyon lira sahte ürünlere el konuldu. Üç firmaya yasal işlem başlatıldı.