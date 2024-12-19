Sivas’ın Gürün ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşların daha çok bilinçlenmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Türkiye’de son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte suç türleri de değişim göstermekte. Mağduriyet yaşanmaması, suçun önlenmesi ve suçun işleniş yöntemleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri dolandırıcılığa ve hırsızlığa karşı uyarılarda bulundu. Polis ekipleri okullarda, umuma açık mekanlarda, pazar alanında ve cami çevrelerinde vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı olmaları için bilgilendirici broşür dağıttı.