Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 66 özel eğitim öğrencisi için 66 fidan toprakla buluşturuldu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 66 özel eğitim öğrencisi için 66 fidan toprakla buluşturuldu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Şarkışla Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Oğuz, öğretmenler ve engelli öğrenciler katıldı. Programda özel eğitim alan 66 öğrenci için 66 fidan toprakla buluşturuldu. Öte yandan fidan dikimine özel eğitim alan öğrencilerde yardım etti.