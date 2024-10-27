Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Direkli Bedirli köyü yol ayrımında meydana geldi. A.U yönetiminde ki 58 ACN 983 plakalı Ford marka otomobil ile D.B. idaresindeki 34 RCT 98 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza da sürücüler ile araçların içerinde bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.