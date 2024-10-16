Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı onlarca farklı model cep telefonları ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Sivasspor, Hatayspor maçına 3 puan için hazırlanıyor Sivasspor, Hatayspor maçına 3 puan için hazırlanıyor

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Sivas’ta faaliyet gösteren 3 işyerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarının satımının yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler neticesinde, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden, şüphelilere ait 3 işyeri, 3 ikamet ve 2 araçta yapılan arama yaptı. Gerçekleştirilen arama sonucunda; 31 Adet farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu, 66 Adet farklı markalarda şarj adaptörü ve kablosu, 18 Adet farklı markalarda cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Olaya ilişkin 3 sahsa, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: iha