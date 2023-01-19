Sivas’ta 94 sporcunun katılımı ile düzenlenen Okullar arası Floor Curling yıldızlar il birinciliği müsabakaları sonucunda dereceye giren okullar belli oldu.

Sivas’ta 94 sporcunun katılımı ile düzenlenen Okullar arası Floor Curling yıldızlar il birinciliği müsabakaları sonucunda dereceye giren okullar belli oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası Floor Curling yıldızlar il birinciliği müsabakaları” sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen il birinciliği maçlarına 35 takımdan 94 sporcu katılım sağladı. 5 gün süren Floor Curling müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Yahya Kemal Ortaokulu şampiyon oldu. Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu ikinci, Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu üçüncü ve Gazipaşa Ortaokulu da dördüncü oldu. Yıldız kızlar da ise Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu şampiyon olurken, Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu ikinci, Yahya Kemal Ortaokulu üçüncü ve Votorantim Sivas Çimento Ortaokulu da dördüncü oldu. Karma takımlar sonucunda da Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu birinci olurken, Celal Bayar Ortaokulu ikinci, Gazipaşa Ortaokulu üçüncü ve Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban takdim etti.