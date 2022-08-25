Sivas’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde 785 milyon TL’lik eğitim yatırımı devam ederken, bu yıl 10 yeni okul binası eğitim öğretime açılacak. Kentte, 90 okulda devam eden onarım çalışmaları da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.

Sivas’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde 785 milyon TL’lik eğitim yatırımı devam ederken, bu yıl 10 yeni okul binası eğitim öğretime açılacak. Kentte, 90 okulda devam eden onarım çalışmaları da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.

Sivas’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde akademik başarıyı artırmaya yönelik önemli proje ve çalışmalar yürütülürken, hizmete açılacak yeni eğitim binaları onarım çalışmalarıyla da okulların fiziki koşulları iyileştiriliyor. Sivas’ın eğitim altyapısı ve fiziki imkanlar açısından çok iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, gerek ihtiyaç duyulan yeni okul binalarına yönelik planlama ve çalışmaların, gerekse büyük küçük onarım çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Bu çerçevede il genelinde 785 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım bedeli ile 406 derslik, 3 Spor salonu ve 200’şer kişilik 2 öğrenci pansiyonu inşa edileceğini belirten Aslan, bu yatırımlar içerisinde temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde 1’i Suşehri’nde olmak üzere 68 derslikli 10 anaokulunun da Sivas’a kazandırılacağını söyledi. Aslan, bu yıl 10 yeni okulun eğitim öğretime açılacağını, onarım çalışmaları devam eden 90 okulun ise yeni eğitim öğretim yılı başlamadan hazır hale getirileceğini belirtti.

“Kaynak kitaplar da öğrencilerimizin masasında hazır olacak”

Mimar Sinan İlkokulunu ziyaret ederek onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret etti. Aslan, okullara dağıtımı yapılan ders kitapları ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tüm okullara ulaştırılacak olan kaynak kitaplar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Okulların tüm ihtiyaçlarının eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması için bir çalışma yürütüldüğünü belirten Aslan, fiziki anlamdaki hazırlıkların yanı sıra okulların ihtiyacı olan donatım çalışmalarının hızla tamamlanacağını, temizlik malzemesi ve kırtasiye gibi ihtiyaçların da karşılanacağını ifade etti. Bu yıl ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklarında öğrencilerin masasında hazır olacağını belirten Aslan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza en iyi eğitim imkânlarını sunabilmek için gayret gösteriyoruz.” İfadelerini kullandı.