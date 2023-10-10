Sivas’ta yeni atanan öğretmenlere yönelik Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Aday Öğretmenlik Uyum Semineri" tamamlandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, Selçuk Ortaokulunda düzenlenen 25 saatlik eğitim seminerinin kapanış programında çiçeği burnunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Mesleki deneyimlerinden kesitlerle sınıf yönetimi ve eğitime dair önemli paylaşımlarda bulunan Yener, "Çocuklarımızın gönlüne girmeden zihnine giremeyiz. O nedenle önce onların gönlüne dokunmalıyız. Başarılı olan, ülkesine, milletine fayda sağlayan bireyler de olduğu kadar, başarısız olan çeşitli olumsuzluklara karışan bireylerde de bizim payımız var. O nedenle sorumluluğumuz çok büyük. Bilgili, kültürlü, üreten, araştıran, geliştiren, millî ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklilikleri ile donanmış bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu bilinçle hareket ederken, kendimizi de sürekli güncellemeli, hızla gelişen ve değişen dünyada çocuklarımızın da hızına yetişmeliyiz” dedi.

Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Yener, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.