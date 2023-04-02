Sivas’ta MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Bazı adaylar sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da yapıldı. Sabah saatlerinde kalkan adaylar kentte bulunan çeşitli okulların yolunu tuttu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde de sınav heyecanı yaşandı. Adaylar yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alınırken sınava yetişebilmek için adaylar ise zamanla yarıştı. Kapıların kapatılmasına dakikalar kala bazı adaylar adeta maraton koşucusu gibi koştu. Sınava giren adayların aileleri de dışarda heyecanla bekledi.