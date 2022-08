Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan Sivas Belediyesi modern itfaiye binası hizmete girdi.

Sivas Belediyesi tarafından İtfaiyecilerin daha verimli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla inşa edilen yeni ve modern itfaiye binası bugün düzenlenen törenle hizmete alındı. 17 bin metre kare alan üzerinde inşa edilen, 5 bin metre kare kapalı alana sahip olan binada; eğitim ve tatbikat alanı, simülasyon odası, kondisyon salonu, kütüphane ve eğitim salonu, çocuk eğitim parkı, personel dinlenme alanları, spor sahaları ve yatakhaneler bulunuyor. Ayrıca binada İtfaiye araçlarına uygun son sistem garajlar yer alıyor.

Yeni İtfaiye Binası bahçesinde düzenlenen törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekilleri ve il protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan törene binayı tanıtıcı film gösterildi.

“Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız”

Törende konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak “Geniş bir coğrafyaya sahip ilimizde itfaiye teşkilatı oldukça önemli bir görevi yerine getirmektedir. Sadece il merkezi ve ilçelerimiz için değil çevre iller içinde öneme haiz bir müessese olan itfaiye can ve mal kaybının önünde geçmek için büyük bir özveri göstermektedir. Son yıllarda artan doğal afetler şehirlerde güçlü bir itfaiye teşkilatının olması gerektiğini hepimize göstermiştir. Bu önemli illerden birisinin de Sivas olması son derece memnun edicidir. Çünkü geçen yıl ve bu yıl yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri bizlere her zaman hazırlıklı olmamamız gerektiğini göstermiştir. İtfaiye erlerinin olaylara hızlı müdahale edebilmesi ve doğal afetlerde üst düzey sonuç alabilmesi için 17 bin metre kare alana en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hayata geçirilmiş yeni itfaiye hizmet binası bu nedenle önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en modern itfaiye hizmet binası”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ise konuşmasında, Türkiye’nin en modern ve en yeni itfaiye hizmet binasını şehre kazandırdıklarını belirterek, “İtfaiye hizmet binamız teknolojinin tüm yeniliklerini içerisinde barındırıyor. Ülkemize örnek olacak tesislerden bir tanesidir. İtfaiye müdürümüzden aldığım bilgiye göre sadece bölgemizde değil Türkiye’nin en modern ve en yeni itfaiye hizmet binasını şehrimize kazandırmış olduk. 5 bin metre kare kapalı alan içerisinde eğitim ve tatbikat alanı var. Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle beraber ilkokul ve liselerde okuyan öğrencilerimiz hem okullarında hem de hizmet binamıza gelerek önce tedbir anlayışıyla beraber eğitim görecekler. Tesisimiz içerisinde simülasyon odası kondisyon salonu, kütüphane, çocuk eğitim parkı, dinlenme alanları, spor alanları, idari kısım, misafirhaneler ve içerisinde bulunduğumuz itfaiye araçlarının son sistem garajlarından oluşmaktadır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Tören sonrası Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek 1936 model itfaiye aracının şoför koltuğuna geçti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’de yanına oturdu. Birlikte açılışı yapılan tesisin bahçesinde tarihi araçla tur attılar.