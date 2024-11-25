Sivas Belediye’nce 25 mobil taziye aracı, modern donanımlarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sivas Belediyesi, taziye evlerinde oluşan yoğunluk ve yükü azaltmak için vatandaşların talebi doğrultusunda 25 mobil taziye aracını hizmete aldı.

Belediye Başkanı Adem Uzun, seçim dönemi ve sonrasında vatandaşlarla yapılan görüşmelerde en çok gelen talebin mobil taziye araçları olduğunu belirtti. Göreve başladıkları andan itibaren bu talebi karşılamak için planlamalar yaptıklarını ifade eden Uzun, “Sivaslı hayırseverlerimizin ve belediyemizin destekleriyle 25 adet taziye aracını hizmete sunduk. Şu an itibarıyla vatandaşlarımız bu hizmetimizden faydalanmaya başladılar” dedi.

“Şehir için önemli bir ihtiyaçtı”

Mobil taziye araçlarının özellikle pandemi döneminden sonra ortaya çıkan bir ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayan Başkan Uzun, “Şimdi hem seçim döneminde hem de seçimden sonraki süreçte vatandaşlarımız ile bir araya geldiğimizde en büyük taleplerden birisi mobil taziye araçlarıydı. Göreve başladığımız günden itibaren de planlamalarımızı yaptık. Bu planlamalar çerçevesinde Sivaslı hayırseverlerimizin desteğiyle Sivas Belediyemizin destekleriyle birlikte 25 tane taziye aracını 18 Kasım tarihi itibariyle hizmete sunduk. Şu an itibariyle vatandaşlarımız bu hizmetimizden faydalanmaya başladılar. Ben hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şehir için önemli bir ihtiyaçtı. Çünkü özellikle pandemiyle birlikte artık insanlar evlerini çok fazla açmak istemiyorlar. Ben cenazelere gittiğimde genellikle şöyle bir manzara ile birlikte karşı karşıya kalıyorum. Bir ev içerisinden kadınlar bir odada erkekler bir odada oturur vaziyetler. Herkes de taziye araçlarını soruyordu. Biz de bunu başlatmaya karar verdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

25 mobil taziye aracı, modern donanımlarıyla vatandaşların hizmetine sunulurken, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen hayırseverlere ve belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Uzun, bu hizmetin şehir için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.