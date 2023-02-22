Deprem dolayısıyla Sivas’ta yurtlarda aileleriyle birlikte misafir edilen minik öğrenciler için anasınıfı oluşturuldu.

Deprem dolayısıyla Sivas’ta yurtlarda aileleriyle birlikte misafir edilen minik öğrenciler için anasınıfı oluşturuldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından aileleriyle birlikte Sivas’ta misafir edilen öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları ve Sivas Valiliğinin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda aileleriyle birlikte misafir edilen okul öncesi eğitim çağındaki öğrencilere yönelik de planlama yapıldı. Bu çerçevesinde yurt bünyesinde tüm donatılarıyla birlikte anasınıfı oluşturuldu ve öğretmen görevlendirmesi yapıldı.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk; Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ile birlikte öğrencilerin hizmetine açılan anasınıfını ziyaret etti. Bir süre öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Öztürk, öğrencilere boyama kitabı hediye etti. Şu ana kadar 30 öğrencinin kaydının yapıldığı ana sınıfında yeni oluşturulacak kayıtlar ve ihtiyaçlara göre de planlamalar devam edecek.