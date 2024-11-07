Sivas Belediyesi anlamlı bir çalışmaya imza atarak mevsimlik işçiler adına hatıra ormanı oluşturdu.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi bünyesine geçtiğimiz Mayıs ayında İş-Kur üzerinden işe giren 160 mevsimlik personel adına Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Yukarı Tekke Mezarlığı ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikim törenine Başkan Vekili Abdurrahim Ceyhan, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla sezonluk çalışan mevsimlik işçilerle birlikte hatıra ormanı oluşturduklarını ifade eden Başkan Vekili Abdurrahim Ceyhan, “11 Kasım Ağaçlandırma günü nedeniyle düzenlediğimiz etkinlikte Sivas’ımızın her bir köşesinde emeği, alın teri olan mesai arkadaşlarımıza bir anı kalması amacıyla hatıra ormanı oluşturduk. Güzel bir etkinlik oldu. Ben 6 aylık süre boyunca emeğini esirgemeden çalışan tüm işçi kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Yolları bahtları açık olsun. Daha yeşil bir Sivas hedefiyle çıktığımız bu yolda ağaçlandırma çalışmalarımızı da önemsiyoruz.” dedi.

Toplam 500 adet fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Ceyhan “Açtığımız yollara ve şehre kazandırdığımız parklarımıza da ciddi anlamda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bugün bu bölgede 500 adet fideyle başladığımız ağaçlandırma çalışmalarımız ilerleyen günlerde devam edecek ve burası umuyoruz bir orman haline dönüşecek. Bir anlamda belediye çalışanları ormanı da diyebileceğimiz bu etkinliğimize katılan işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.