Sivas’ta mesleki ve teknik eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve hayat boyu öğrenme kurumlarının faaliyetlerine yönelik planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kurumun toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, ilgili birim amirleri, mesleki ve teknik eğitim okulları ve hayat boyu öğrenme şubesine bağlı okul/kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yener, Sivas’ın mesleki eğitim altyapısının güçlendirmek için önemli çalışmalar yürütüldüğüne vurgu yaptı.

İkinci Mesleki Eğitim Merkezinin açılması, Millî Eğitim Bakanlığınca 4 ilde açılan meslek ortaokullarından birinin Sivas’a kazandırılması, fiziki imkân ve olanakların iyileştirilmesi, sektörel işbirliği çalışmaları ve mesleki eğitimin geleceğine yönelik tüm paydaşlarla istişare içerisin yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Yener, "Mesleki eğitimi ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin üretimine, eğitim temelli kalkınmasına önemli katkılar sağlarken, ihtiyaç duyulan kalifiye işgücünü oluşturuyor, bilgili, donanımlı, millî ve manevi değerlerine bağlı, ülkemiz ve milletimiz için üreten, faydalı işler yapan nesiller yetiştirmeye gayret ediyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışmaların sekteye uğramaması, sürekli kendini yenileyen bir vizyon ve heyecanla bu çalışmaların yürütülmesi bizim için çok önemli. Tüm bu çalışmaların sahadaki uygulayıcıları okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Ben her birinize özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çalışmaları, döner sermaye iş ve işlemleri, YKS yerleştirme sonuçları konu başlıklarının da masaya yatırıldığı toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Konulu 2018/10 Nolu Genelge" hükümleri kapsamında yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi.