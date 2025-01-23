Özel Sivas Teknokent Koleji Okul Müdürü İsmail Ayhan, meslek eğitiminin gelişimi ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında düzenlenen çalıştaya katıldı.

Özel Sivas Teknokent Koleji Okul Müdürü İsmail Ayhan, meslek eğitiminin gelişimi ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında düzenlenen çalıştaya katıldı. Çalıştayda, Türkiye’de son dönemlerde büyük bir ihtiyaç olan meslek lisesi mezunlarının istihdamına yönelik önemli gelişmelerin olacağı vurgulandı. Bakan Yusuf Tekin ise, bu çalıştay sürecinin ardından meslek liselerinin sayısının bir kat daha artacağını belirtti.

Okul Müdürü İsmail Ayhan, meslek liselerinin hem Sivas ili hem de ülke genelinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu tür çalıştayların tekrar edilmesinin faydalı olacağına dikkat çekti. Okul Müdürü Ayhan, çalıştaya katılım ve katkıları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür etti.