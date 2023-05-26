Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği ve Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında Sivas’ta matematik olimpiyatları düzenlendi.

Yavuz Selim Ortaokulunun ev sahipliğinde okul salonunda gerçekleştirilen matematik olimpiyatları ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Olimpiyatlara katılım sağlayan okullara katılım belgesi takdim edilirken, ilk üçe giren takımlara ise para ödülü verildi.

Aslan, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında öğrencilere matematiği sevdirmek, matematiğin hayatın her alanında var olduğunu anlatmak ve matematik dersindeki başarı seviyesini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini dile getirdi. Matematik olimpiyatlarının da bu anlamda önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Aslan, olimpiyatların düzenlenmesinde emeği olan öğretmen ve okul idarecileri ile katılım sağlayan ve derece elde eden tüm öğrencilere tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Olimpiyatlarda Huzur İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Yavuz Selim Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu ise üçüncü oldu.