Gürün’de Bölge Trafik Amirliği ekiplerince kış lastiği kullanımına yönelik uyarıcı ve bilinçlendirici denetim yapıldı.

Gürün’de Bölge Trafik Amirliği ekiplerince kış lastiği kullanımına yönelik uyarıcı ve bilinçlendirici denetim yapıldı.

Karayollarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2022-1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlaması ile lastik denetimleri de başladı.

Bu çerçevede Gürün’de Bölge Trafik Amirliği ekipleri, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla mevsimin ilk denetimlerine başladı. Trafik ekiplerince başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastiklerin diş derinlikleri denetlendi. Ayrıca denetim faaliyetleri sırasında, şoförlere ve yolculara trafik kurallarına uymanın ne kadar hayati değere sahip olduğu hatırlatılarak kış lastiği kullanımı dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları araçlarında bulundurmalarının da önemi belirtildi. Ekipler 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasına devam edeceği bildirildi.