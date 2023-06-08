Sivas’ta 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

"Yaygın Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi"nin de açılışının gerçekleştirildiği program Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlendi.

Programa, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in eşi İlkay Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının politikaları istikametinde Sivas’ta yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde bu alanda yürütülen çalışmalara değinen Aslan, "İlimizde 1 olgunlaşma enstitüsü ve 17 halk eğitimi merkezi olmak üzere 18 yaygın eğitim kurumumuz var. Bu kurumlarımızda bin 240 öğretmen/personel çalışmaktadır. İlimiz genelinde halk eğitimi merkezlerince 2022 yılında 4 bin 256 kurs açılmış bu kurslara 125 bin 367 vatandaşımız devam etmiştir. Halkın, takvim yılı içende en çok rağbet ettiği ilk 10 kursa baktığımızda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Aile Okulu, Bilgisayar İşletmenliği, Kur’an-ı Kerim, Sosyal Uyum ve Yaşam, Zeka Oyunları, Arıcılık, Türk Halk Oyunları, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi ve Türk İşaret Dili kursları ön plana çıkmaktadır. 2023 yılının ilk 5 ayında ise 2 bin 72 kursa 54 bin 624 kursiyerimiz kayıt yaptırmıştır" dedi.

Sivas Valiliğinin himayelerinde gerçekleştirilen hayat boyu öğrenme faaliyetlerine Sivas Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve kamu kurum ve kuruluşlarının da destek sağladığını belirten Aslan, bu destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Aslan, çalışmaları gerçekleştiren öğretmen ve usta öğreticiler ile bu çalışmalara katılım sağlayan tüm kursiyerleri de tebrik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin önemine değindi. Sivas Belediyesi olarak bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Duman, "Sivas Belediyesi olarak 2019 yılında 9 kurs merkezimizde kursiyerlerimizi kabul ederken bugün 12 kurs merkezimizde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl inşallah 4 kültür merkezimizin daha açılışını gerçekleştireceğiz ve sezon başladığında 16 kurs merkezinde hayat boyu öğrenme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hayat Boyu Öğretme Haftası çerçevesinde çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Halk oyunları, karate ve boks gösterilerinin ardından "Yaygın Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi"nin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezerek usta öğretici ve kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.